T.C. ADANA 39. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
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T.C. ADANA 39. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
İ L A N
99171889248 T.C. Kimlik Numaralı sanık Eness Sabır hakkında yapılan yargılama sonucunda Bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlama suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş, gerekçeli karar hakkında hüküm verilen sanığa tebliğ edilememiştir.
1-7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİNDE TİRAJI 50.000 ALTI OLAN BİR GAZETEDE ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDEİLANEN TEBLİĞİNE,
2-Hüküm Fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde İstinaf Kanun Yoluna Başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 10/09/2026
#ilangovtr
Basın No: ILN02547340