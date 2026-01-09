T.C. ADANA 38. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN METNİ

Esas No : 2025/541



Karar No : 2025/620

SANIK:MECİD ŞİBLİ, Şibli ve Rağde oğlu, 01/01/2003 HALEP doğumlu. Orhangazi Mah. 3278 Sk. No:12/1/2 Sarıçam/ADANA. TC Kimlik No:99961567158

Suç : Cinsel Taciz

Suç Tarihi : 20/07/2025

Karar Tarihi : 25/09/2025

Verilen Hüküm: Cinsel Taciz suçundan verilen 3 AY 22 GÜN HAPİS CEZASINA İLİŞKİN HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

Tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen ve adresi meçhul sayılı yukarıda kimlik ve adres bilgileri yazılı sanığa özeti yazılı kararın Tebligat Kanunu 28 ve müteakip maddeleri gereğince Türkiye geneli 50.000 altı tirajda yayımlanan ulusal bir gazetede ve genel internet haber sitesinde ilanından itibaren 2 hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile veya tutanağa geçirilmek ve hakime onaylattırılmak üzere zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle, ya da başka yer Asliye Ceza Mahkemesi aracılığıyla sözlü veya yazılı başvurmak suretiyle verilen karara karşı Adana Bölge Adliye Mahkemesi'ne İSTİNAF yasa yolunun açık olduğu, yasal süre içerisinde istinaf edilmediği takdirde kararın kesinleştirilerek infaza gönderileceği hususları İLANEN tebliğ olunur. 05/01/2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02377676