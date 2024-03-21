T.C. ADANA 36. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
T.C. ADANA 36. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Resmi Belgede Sahtecilik suçundan sanık Abolghasem ve Zıwar'dan olma, 26/07/1978 doğumlu, 99267682234 TC Kimlik nolu AMIRHOSSEIN HASANTEHRANI hakkında yapılan yargılama sonucunda Resmi Belgede Sahtecilik suçundan TCK.nun 204/1 maddesi uyarınca Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verildiği, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Adana Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere verilen hüküm sanığa tüm aramalara rağmen tebliğ edilememiştir.
1-7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİNDE TİRAJI 50.000 ALTI OLAN BİR GAZETEDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2-Hüküm Fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde İtiraz edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 15.03.2024
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Basın No: ILN02005566