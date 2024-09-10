T.C. ADANA 31. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : .11422420-2023/105-Ceza Dava Dosyası

İ L A N

Mahkememiz dosyasının sanığı SALAH MUHAMMED HASAN SALEH, Muhammed ve Salha Ali oğlu, 12/04/1996 Mosul Nainava doğumlu, Kimlik No: 99186538650 hakkında yapılan yargılama sonucunda 5237 Sayılı TCK. nun 134/1-1.cümlesine aykırılık, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, TCK'nın 53.maddesinde yapılan değişiklik gözetilmek suretiyle uygulanmasına,TCK'nın 44/1 maddesi gereğince eyleminin TCK'nın 134/1 maddesi çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği ve bu suçtan hakkında mahkumiyet kararı verildiğinden Hüküm Kurulmasına Yer Olmadığına, yargılama gideri olan 360 TL'nin sanıktan tahsiline dair istinaf yolu açık olmak üzere verilen hüküm tüm aramalara rağmen bulunamayan sanık SALAH MUHAMMED HASAN SALEH 'e tebliğ edilememiştir.

1-7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin türkiye genelinde tirajı 50.000 altı olan bir gazetede ve genel internet haber sitesinde ve Basın İlân Kurumu İlan Portalında İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 05.09.2024

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Basın No: ILN02086484