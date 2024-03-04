T.C. ADANA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2019/1391 Esas

Konu : İlanen Tebligat

İL A N

Davacı , MİHRİCAN İNCEKALAN ile Davalılar , DURMUŞ ALİ ASLAN, FERHAT BAK, GÖKHAN GÖK, GÜL MEMET AKDAĞ, GÜLEN SERBEST, HASİBE KARACA, HÜSNE KAVAK, KAYA KARACA, SUZAN DURAN, ZAHİDE KAPLAN, ZELİHA BAK arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle;

Tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen davalı olan 16604461086 kimlik numaralı, Yusuf ve Neriman'dan olma 02/02/1966 Sarıoğlan doğumlu Hüsne KAVAK adına çıkartılan davetiyelerin bila iade edildiğinden, emniyet tarafından da adresi tespit edilemediğinden ilanen davetiye çıkartılmasına karar verilmiş olmakla, dava konusu Adana ili, Seyhan ilçesi, Kurtuluş Mahallesinde bulunan 8907 Ada ve 2 Parsel sayılı 1234 metrekarelik taşınmazın, ortaklığın satış sureti ile giderilmesi talep edilmiş olup, dava dilekçesine karşı 2 haftalık kesin süre içerisinde cevap dilekçesini sunması veduruşmanın atılı olduğu 06/06/2024 günü saat 11:00'da duruşmada hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi halde gıyabında duruşma yapılarak karar verileceği hususu davetiye yerine geçerli olmak üzere davalı Hüsne KAVAK'a ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN01994734