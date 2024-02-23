T.C. ADANA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/285 Esas

İ L A N

Davacı GELECEK VARLIK YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ ile Davalılar , ABDULKADİR KARATAŞ, AYDIN ADLI, AYŞE KOCAOĞLAN, ERKAN HATİPOĞLU, GÜLSÜM ÖZEN, HALİL ARLI, İZZET ARLI, KEZİBAN KARATAŞ, MEHMET KARATAŞ, MUZAFFER KARATAŞ, MÜCAHİT SEYMEN, SEDA BİLDİK, SUNA ATEŞ, SÜHEYLA KARATAŞ, ŞÜKRÜ DEMİRTAŞ, YASEMİN BAYAZITOĞLU, ZEYNEP DEĞER arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle; Tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen davalı olan Mustafa ve Emine Kızı Kn:(SN:32839635), 1953 doğumlu; AYŞE KOCAOĞLAN adına çıkartılan davetiyelerin bila iade edildiğinden, emniyet tarafından da adresi tespit edilemediğinden ilanen davetiye çıkartılmasına karar verilmiş olmakla;Dava konusu Adana İli, Seyhan İlçesi, Şakirpaşa Mahallesi, 9966 Ada, 7 Parsel sayılı taşınmazın ortaklığın satış sureti ile giderilmesini talep edilmiş olup, dava dilekçesine karşı 2 haftalık kesin süre içerisinde cevap dilekçesini sunması ve duruşmanın atılı olduğu 11/06/2024 günü saat 09:35'de duruşmada hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi halde gıyabında duruşma yapılarak karar verileceği hususu davetiye yerine geçerli olmak üzere davalı AYŞE KOCAOĞLAN'a ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN01988844