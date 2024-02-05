T.C. ADANA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/2244 Esas

19/01/2024



İLAN

Aşağıda açık kimliği bulunan 2017 yılından beri kayıp ve nerede olduğu bilinmediğinden dolayı mahkememize gaipliğe karar verilmesi davası açılmış olup, hakkında bilgisi olanlar ve nerede olduğunu bilenlerin ilan tarihinden 6 ay içerisinde mahkememizin 2022/2244 Esas sayılı dosyasına başvurmaları, mahkememize müracaat edilmediği taktirde, adı geçen hakkında mevcut delillerle karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.



GAİP :

TC KİMLİK NO : 54181403174

ADI SOYADI : MEHMET VURAL

BABA ADI : HÜSEYİN

ANA ADI : RAHİME

DOĞUM TARİHİ : 01/05/1995

DOĞUM YERİ : DERİK

İKAMETGAH ADRESİ : KAVAKLI MAH. 100003 SK. NO:3 Seyhan/ADANA

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Basın No: ILN01977060