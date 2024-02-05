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Resmi İlanlar T.C. ADANA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. ADANA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2024-02-05 00:00:00 -

T.C. ADANA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/2244 Esas
 
19/01/2024

İLAN

Aşağıda açık kimliği bulunan 2017 yılından beri kayıp ve nerede olduğu bilinmediğinden dolayı mahkememize gaipliğe karar verilmesi davası açılmış olup, hakkında bilgisi olanlar ve nerede olduğunu bilenlerin ilan tarihinden 6 ay içerisinde mahkememizin 2022/2244 Esas sayılı dosyasına başvurmaları, mahkememize müracaat edilmediği taktirde, adı geçen hakkında mevcut delillerle karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.


GAİP :
TC KİMLİK NO : 54181403174
ADI SOYADI : MEHMET VURAL
BABA ADI : HÜSEYİN
ANA ADI : RAHİME
DOĞUM TARİHİ : 01/05/1995
DOĞUM YERİ : DERİK
İKAMETGAH ADRESİ : KAVAKLI MAH. 100003 SK. NO:3 Seyhan/ADANA

#ilangovtr

Basın No: ILN01977060