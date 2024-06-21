T.C. ADANA 3. AĞIR CEZA BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2012/190 Esas

KARAR NO : 2023/79

Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi, Resmi Belgede Sahtecilik, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçlarından mahkememizce yargılanan bir kısım sanıklar hakkında beraat, bir kısım sanıklar hakkında mahkumiyet hükmü verilmiş olup dosyada katılan olarak bulunan Selahattin ve Ayşe oğlu, 03/09/1955 doğumlu, İstanbul, Fatih, Şehremini mah/köy nüfusuna kayıtlı SAVAŞ ÖZÜTÜRK tüm aramalara rağmen bulunamamıştır.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİNDE TİRAJI 50.000 ALTI OLAN BİR GAZETEDE VE/VEYA İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 12/06/2024

#ilangovtr

Basın No: ILN02050608