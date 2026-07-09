T.C. ADANA 23. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
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T.C. ADANA 23. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
KARAR NO : 2026/241
Mahkememizin yukarıda esas - karar numarası yazılı dosyasında 7258 Sayılı Yasa'ya Muhalefet suçundan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen Abdulkadir ve Aynur oğlu, 05/03/2004 Ceylanpınar doğumlu, 14282332780 TC Kimlik numaralı sanık Eyyüp Kaya tüm aramalara rağmen bulunamamış, mahkememiz gerekçeli kararı sanığa tebliğ edilememiştir.
1-7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİNDE TİRAJI 50.000 ALTI OLAN BİR GAZETEDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDEİLANEN TEBLİĞİNE,
2-Hüküm Fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde istinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 06.07.2026
#ilangovtr
Basın No: ILN02505356