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Resmi İlanlar T.C. ADANA 23. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. ADANA 23. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

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T.C. ADANA 23. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N
 
DOSYA NO : 2025/865

KARAR NO : 2026/241

Mahkememizin yukarıda esas - karar numarası yazılı dosyasında 7258 Sayılı Yasa'ya Muhalefet suçundan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen Abdulkadir ve Aynur oğlu, 05/03/2004 Ceylanpınar doğumlu, 14282332780 TC Kimlik numaralı sanık Eyyüp Kaya tüm aramalara rağmen bulunamamış, mahkememiz gerekçeli kararı sanığa tebliğ edilememiştir.

 

1-7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİNDE TİRAJI 50.000 ALTI OLAN BİR GAZETEDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDEİLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm Fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde istinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 06.07.2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02505356