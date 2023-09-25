T.C. ADANA 21. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N



DOSYA NO : 2019/197 Esas

KARAR NO : 2022/167

Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 22/03/2022 tarihli ilamında Müşteki olarak bulunan Ali Mohammed ve Amna Hassein oğlu 1975 doğumlu MOHAMMED ALİ MOHAMMED tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar , sanık Gökhan Ünver!in istinaf dilekçesi ve Cumhuriyet Savcısının istinaf talebi tebliğ edilememiştir.



1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ve ekli istinaf özetinin ve ekli Cumhuriyet Savcısının istinaf talebi özetinin TÜRKİYE GENELİNDE 50 BİN ÜSTÜ BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE, ve Genel kategoride yer alan bir internet haber sitesinde ilanen tebliğine



2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup,



3- Hükmün 1412 sayılı CMUK"nun 310. Maddes gereğince tebliğ tarihinden itibaren 7 gün Adana İstinaf Mahkemesine itiraz edebileceği yasa yoluna başvurmadığı takdirde mahkememiz ilamının kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 20.09.2023

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Basın No: ILN01896332