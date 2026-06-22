T.C. ADANA 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Sayı : 2025/423 Esas

01.06.2026

Davacı , TÜRKİYE İŞ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ile Davalılar , MÜCAHİT OCAK, OCAK TİCARET MEŞRUBAT GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ ISPARTA ŞUBESİ arasında mahkememizde görülmekte olan 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktöring Ve Finansman Şirketleri Kanunundan Kaynaklanan (İtirazın İptali) davası nedeniyle; Davalı Mücahit Ocak'a gönderilen tebligatların iade edilmesi ve araştırmalar sonucu tebliğe yarar adresi tespit edilemediği için tensip tutanağının, dava dilekçesinin ve yeni duruşma gün ve saatini bildirir duruşma tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiştir. T.K'nun 31. md gereğince; ilandan 7 gün sonra tebligat yapılmış sayılacağından, davalı Mücahit Ocak'a HMK 122. md.si gereğince tebligattan itibaren 2 hafta içinde cevap dilekçesi vermesi, aksi halde davacının dayandığı vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı, (HMK 128),

HMK'nın 317. Maddesi gereğince; "Davalıya ; HMK’nun 317. maddesi gereğince tebligattan itibaren 2 hafta içinde cevap dilekçesi vermesi, aksi halde davacının dayandığı vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı, varsa ilk itirazlarını cevap dilekçesinde gösterebileceği, aksi halde dinlenmeyeceği, cevap dilekçesinin HMK’nun 129. maddesine uygun şekilde düzenlenmesi(yada HMK’nun 317/4 md. uyarınca ilgili yönetmelikteki formun kullanılabileceği), savunmanın dayanağı olan vakıaların ve bunların her birinin hangi delille ispat edileceğinin gösterilmesi , HMK’nun 322,121 ve 129/2 maddeleri gereğince, cevap dilekçesinde gösterilen ve elinde bulunan belgelerin mahkemeye verilmesi ve başka yerden getirtilecek belge ve dosyalar içinde gerekli açıklamaların dilekçede yer almasının zorunlu olduğunun ve ayrıca cevap dilekçesini ve ibraz ettiği belgelerin birer suretini davacıya tebliğ ettirmesi, delillerinin toplanması için gereken avansı yatırması hususlarının ihtarına," şerhli ilanı ile davalı Mücahit Ocak adına davetiye yerine kain olmak üzere İLANEN TEBLİĞ olunur.

İLGİLİ KİŞİ : MÜCAHİT OCAK - 47152273562 Merkez Mahallesi 52087 Sokak Koyuncuoğlu Vegafit Sitesi A Blok 12. Kat Daire No:23 Mezitli/MERSİN

ili, ilçesi, mah/köy, Cilt, Aile sıra no, sırada nüfusa kayıtlı, AHMET ve FATMA oğlu/kızı, 12/04/1960 dogumlu,

Duruşma Tarihi: 15/10/2026 günü saat 09:50

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Basın No: ILN02492364