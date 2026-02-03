T.C. ADANA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N



ESAS NO : 2024/190 Esas

DAVALI : MUSTAFA ASIM KARTAL

Davacı Hülya Çetin tarafından Mustafa Asım Kartal aleyhine açılan İcra Takibine İtiraz (Borca İtiraz) davaya dahil edildiğiniz anlaşıldığından;

Mahkememizce dava dilekçesinde adresinizin mernis adresi olarak bildirildiği, ancak mernis adresinizden iade geldiği, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından tarafınıza tebligat yapılamamıştır. Bu nedenle bilirkişi raporunun ve duruşma zaptının tarafınıza ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesinin tebliğinden itibaren cevaplarınızı ve tüm delilerinizi bildirmeniz, elinizde olan delilleri dilekçenize eklemeniz, başka yerlerden getirilecek belge ve dosyalar için gerekli açıklamayı 2 hafta içinde yapmanız gerektiği, yapmadığınız takdirde dava dilekçesinde ileri sürülen tüm vakıaları inkar etmiş sayılacağınız hususu tarafınıza ilanen tebliğ olunur. 19/01/2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02391988