T.C. ADANA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Sayı : 2023/188 Esas



07/09/2023



Konu : Gaiplik ilanı



MALİYE HAZİNESİ ile HALİL OĞLU MESUT arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;



Dava konusu Adana İli, Seyhan İlçesi, Mestanzade mahallesi, 2 Ada, 93 Parsel sayılı taşınmazda;



Hissedar olan Halil oğlu Mesut'a ait payının adı geçenin gaip olması nedeniyle Adana 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 25/11/2010 tarih ve 2009/2209 Esas, 2010/3092 Karar sayılı kararıyla, Adana Deftardarı'nın kayyım tayin edildiği, taşınmazın kayyımla idare süresi olan 10 yılı doldurduğu, taşınmazın maliki Halil oğlu Mesut'un GAİPLİĞİNE ve taşınmazın Hazineye adına tesciline, kişi adına hesabında biriken meblağın hazineye aktarılmasına karar verilmesi talep edilmiştir.



Yukarda ismi geçen ve gaipliği istenilen dava konusu Seyhan İlçesi, Mestanzade Mahallesi, 2 Ada, 93 Parsel sayılı taşınmaz maliki Halil oğlu Mesut'u tanıyanların, görenlerin, oturduğu adresi bilenlerin, işbu ilanın gazetede yayımı tarihinden itibaren 6 ay içersinde Adana 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2023/188 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri, adı geçenin bu ilandan haberdar olması halinde, yine 6 ay içerisinde yukarıda numarası yazılı dosyamıza müracaat etmesi, aksi takdirde dava dilekçesinin ilan yolu ile tebliğine ve yapılacak yargılama sonunda adı geçenin M.K. 588 maddesi gereğince GAİPLİĞİNE ve GAİPLER ADINA olan taşınmazın (payların) Hazineye tescil edileceğine karar verileceği ilan olunur.

#ilangovtr

Basın İlan: ILN01891603