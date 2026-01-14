T.C. ADANA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.50290406-2023/283-Ceza Dava Dosyası

09/01/2026

Konu :

İ L A N

Bina içinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından Suriye uyruklu Malik ve Ayşe oğlu 01/01/2000 doğumlu 9934993918 Yabancı Kimlik nolu sanık Mahmut MAHMUT hakkında yapılan yargılama sonucunda 4 Yıl 2 Ay Hapis, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve5 yıl süreyle denetime tabi tutulmasına karar verildiği, mağdur ve sanığın yokluğunda, sanık müdafinin yüzüne karşı tefhim edilen karara karşı sanık müdafi açısından gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize verilecek dilekçe ve/veya tutanağa geçirilmek ve hakime onaylattırılmak koşuluyla zabıt kâtibine beyanda bulunmak suretiyle yada herhangi bir Asliye Ceza Mahkemesi aracılığıyla dilekçe göndererek yada tutuklu/hükümlü bulunduğu ceza infaz kurumu zabıt kâtibine veya tutukevi kurum müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vererek Adana Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere, yasal süresinde talepte bulunulmaması halinde kararın kesinleştirilerek infaza gönderileceği dair verilen hüküm sanık Mahmut MAHMUT'a tebliğ edilememiştir.

1-7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİNDE TİRAJI 50.000 ALTI OLAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm Fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde İstinaf Kanun Yoluna Başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR.

