T.C. ADANA 19. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.36805804-2024/385-Ceza Dava Dosyası

22.10.2025

Konu :



İ L A N

Adana 19. Asliye Ceza Mahkemesinin 16/09/2025 tarih ve 2024/385 Esas 2025/607 Karar sayılı Gerekçeli Kararı ile Abdullatif ve Semiye oğlu 01/01/1994 (Halep) doğumlu, İBRAHİM ABDULLATİF hakkında;

5607 Sayılı Yasanın 3/18.Maddesine Muhalefet suçundan dolayı 2 Yıl 6 Ay Hapis ve 5.000 TL. Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde Mahkememize veya başka yer Mahkemelerine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak ve hakime onaylatmak suretiyle Yargıtay Temyiz yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.

7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm fıkrasının gazetede ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde Temyiz edilmediği takdirde hükmün kesinleştirileceği İLAN OLUNUR.

#ilangovtr

Basın No: ILN02323182