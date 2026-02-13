T.C. ADANA 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No: 2022/819

Karar No : 2025/563



İ L A N

5607 sayılı yasanın 3/18. maddesine muhalefet suçundan Ibrahım ve Dalal oğlu 10/08/1975 Aleppo doğumlu, Alı SBAKA hakkında yapılan yargılama sonucunda 5607 sayılı yasanın 3/18. maddesine muhalefet suçu uyarınca 10 ay hapis cezası ile 20,00 tl adli para cezasına dair karar verilmiş ve tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize veya bulunulan yer mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunulması, bu beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın da hakime onaylattırılması suretiyle Bölge Adliye Mahkemesinde İSTİNAF yasa yoluna başvurulabileceği, istinaf yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceğine dair verilen hüküm sanık Alı SBAKA'ya tebliğ edilememiştir.

1-7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin ve katılanın istinaf talebinin TÜRKİYE GENELİNDE TRAJI 50.000 ALTI OLAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm Fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde İstinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR.11/02/2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02400265