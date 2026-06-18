T.C. ADANA 16. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2026/135 Esas



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Davacı, AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ile Davalılar, Gamze SARIGÜL, İlker SARIGÜL arasında mahkememizde görülmekte olan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davası nedeniyle;

Davacı Akbank Türk A.Ş ile davalı İlker SARIGÜL arasında mahkememizde görülmekte olan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davasına ilişkin, davalı İlker SARIGÜL adına çıkarılan tebligatların iade döndüğü ve adres araştırmasından da bir sonuç alınamadığından, Adana Banka Alacakları İcra Müdürlüğüne ait 2026/14621 E. Sayılı dosyası ile başlatılan icra takibine konu borç nedeniyle; Adana İli Seyhan İlçesi Kurtuluş Mah. 1559 Ada 819 Parsel sayılı taşınmazdaki 1/3 hissesinin davalı tarafından diğer davalı Gamze SARIGÜL'e muvazaalı olarak devredildiği iddiası ile 03.04.2026 tarihinde mahkememize açılan tasarrufun iptali davasında; davalı İlker SARIGÜL (128*****108)'e dava dilekçesine karşı tebliğden itibaren 2 haftalık süre içerisinde cevap verebileceği ayrıca, mahkememizin 10.04.2026 tarihli ihtiyati haczin kabulüne ilişkin ara kararına karşı 2 haftalık süre içerisinde istinaf kanun yoluna başvurulabileceği ve 04.06.2026 tarihinde yapılan duruşmayla duruşma gününün 17.09.2026 tarihi saat 10:50'e talikine ilişkin hususların, tensip zaptı, dava dilekçesi ve duruşma zaptı yerine geçmek üzere davalı İlker SARIGÜL (128*****108)'e tebliğden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ihtaren ilan ve tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02490665