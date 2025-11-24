T.C. ADANA 16. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N



Sayı : 2024/385

10/11/2025

Davacı FERUDUN BAŞ ile davalı NAZMİYE BAŞ ATEŞ arasında mahkememizde görülmekte olan Menfi Tespit (Ticari Satımdan Kaynaklanan) davası nedeniyle;

Davacı aleyhine "2013 yılı için verilen 20.000 euro borç bedeli 600.000,00 TL" açıklamasıyla Adana 1. Genel İcra Dairesinin 2023/120453 Esas sayılı dosyası ile icra takibi başlatıldığını, yapılan takibin açıkça usul ve yasaya aykırı olduğu gibi davaya konu icra takibine davalı tarafından dayanak olarak hiçbir evrak sunulmadığını, davacının takip alacaklısı şahsa herhangi bir borcunun bulunmadığını, ayrıca davalı ile müvekkil arasında davaya konu borç miktarının verilmesini gerektirecek doğacak bir borç, herhangi bir ticari ilişki ya da alacak-borç ilişkisinin de bulunmadığını, kaldı ki davalının da herhangi bir belgeye dayanarak takip başlatmamış olduğunu, yerleşik içtihatlar gereği de herhangi bir belgeye dayanılmadan başlatılmış olan icra takibi karşısında alacağa ilişkin ispat yükünün davalıda olmakla Adana 1. Genel İcra Dairesinin 2023/120453 Esas sayılı ile davalıya borçlu olmadığının tespitine karar verilmesini ve ihtiyati tedbir kararı verilerek ve Adana 1. Genel İcra Dairesi 2023/120453 Esas sayılı icra takibinin (satış olması halinde icra veznesine girecek paranın dava sonuna kadar davalıya ödenmemesine)durdurulmasını talep ettiği ilanen tebliğ olunur. 10/11/2025

