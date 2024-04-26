T.C. ADANA 16. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N



Sayı : 2024/150

MALİYE HAZİNESİ ile İBRAHİM VE MUHTAR KAYYIMI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Davacı Maliye Hazinesince Adana ili, Seyhan İlçesi, Şakirpaşa Mahallesi, 9502 Ada, 2 Parsel sayılı taşınmazda hissedar olan Emine kızı Fatma'nın TMK 588. Maddesi gereğince Gaipliğine, Adana ili, Seyhan İlçesi, Şakirpaşa Mahallesi, 9502 Ada, 2 Parsel sayılı taşınmazda hissedar olan Emine kızı Fatma'nın Hissesinin tapu kaydının iptali ile Hazine adına tesciline ve mal varlığının hazineye devrine karar verilmesi istemli dava açıldığı, Emine kızı Fatma'nın bizzat kendisinin ya da bu kişiyi tanıyan ve bilen kişilerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Mahkememizin 2024/150 Esas sayılı dosyasına müracaata bulunmaları müracatçı bulunmadığı takdirde gaipliğine ve mal varlığının hazineye devrine karar verileceği ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02022407