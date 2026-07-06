T.C. ADANA 16. AİLE MAHKEMESİNDEN

İ L A N



ESAS NO : 2026/32 Esas

DAVALI : HALİL VARIŞ

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Davacı vekili dava dilekçesinde; davalının kendisine ve ailesine ağır hakaret küfür ve tehditlerde bulunduğunu, kendisine ve çocuklarına karşı fiziksel şiddet uyguladığını, iffetine yönelik iftiralar attığını, başka şehirlere götürüp çalıştırdığını ve paralarını alarak kendilerini mağdur ettiğini, babasının ölümünde cenazeye göndermediğini beyanla boşanmalarına, müşterek çocukların velayetinin tarafına verilmesini, müşterek çocuklar için aylık 5.000' er TL' den aylık toplam 15.000 TL, kendisi için aylık 5.000 TL tedbir-iştirak-yoksulluk nafakası ile 25.000 TL maddi, 25.000 TL manevi tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

İlanen tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde cevap dilekçesini sunması, ilk itirazlarını ileri sürmesi, aksi halde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakaların tamamını inkar etmiş sayılacağı, daha sonra ilk itirazlarını ileri süremeyeceği HMK' nun 122, 126, 127, 128, 131' nci maddeleri gereğince, tebligat yerine kaim olmak üzere davalı Halil VARIŞ' a ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02502350