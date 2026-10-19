T.C. ADANA 15. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2025/212 Esas

29.04.2026



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Davacı, Ortak Varlık Yönetim AŞ ile Davalılar, Dursun TUTAK, Özgür ÇAKAL, Talha AYDIN arasında mahkememizde görülmekte olan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davası nedeniyle;

Davacı Ortak Varlık Yönetim AŞ tarafından davalı Talha AYDIN aleyhine Adana ili, Sarıçam ilçesi, Beyceli Mah., Ada/Parsel: 0/365 sayılı, Tarla vasıflı taşınmazda 1/1 Hissenin diğer davalılara pek aşağı bir bedelle devrinin gerçekleştirildiği iddiasıyla muvazaalı ve kanuna aykırı tasarrufun ve devamındaki işlemlerin İİK 277 ve devamı maddeleri uyarınca müvekkil şirket yönünden iptaline karar verilmesi talebiyle 26.06.2025 tarihinde mahkememize açılan tasarrufun iptali davasında; davalı Talha AYDIN'ın belirtilen adreslerine dava dilekçesi, tensip zaptı tebliğe çıkarılmış ise de adresten ayrıldığından bahisle tebligatların yapılamadığı, adres araştırmalarından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesinin tebliğinden itibaren cevaplarınızı ve dayandığınız tüm delillerinizi bildirmeniz, elinizde bulunan delilleri dilekçenize eklemeniz başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar için gerekli açıklamayı 2 hafta içerisinde yapmanız gerektiği, yapmadığınız takdirde dava dilekçesinde ileri sürülen tüm vakıaları inkar etmiş sayılacağınız hususu; davalı Talha AYDIN'a (T.C.:140*****870) ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02573031