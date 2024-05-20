T.C. ADANA 14. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/115 Esas

Davacı, DENGE VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalılar, BEKİR KARAÜZÜM, ZELİHA KAYA arasında mahkememizde görülmekte olan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davası nedeniyle;

Davalı BEKİR KARAÜZÜM'e (TC:11678066892) dava dilekçesi tensip zaptı gösterilen adreste tebliğ yapılamamış, mernis adresinin de bulunamamış olması ve geçerli adresi de zabıta tahkikatı ile tespit edilememiş olduğundan tebliğatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup, davetiyenin tebliği tarihinden itibaren HMK 122, 126, 129. maddeleri gereğince usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini, her bir davacı için ayrı posta gideri ve tanık dahil tüm delillerinizi iki haftalık kesin süre içerisinde mahkememize sunmanız, aksi taktirde cevap ve delil sunmaktan vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur. 10/05/2024

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Basın No: ILN02034706