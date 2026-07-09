T.C. ADANA 14. AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2025/1023 Esas

02.07.2026



İLAN METNİ

Davacı , SEDA ÇİFTCİOĞLU ile Davalı , EMRE ÇİFTCİOĞLU arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız taktirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve HMK 150. md. hükümleri saklı kalmak üzere yokluklarında hüküm verileceği, duruşmanın 01/10/2026 günü saat 13:30'da yapılacağı, tebligat yerine kaim olmak üzere davalı Emre Çiftcioğlu'na ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02505361