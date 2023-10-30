T.C. ADANA 13. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N



ESAS NO : 2023/270 Esas

DAVACI :TÜRKİYE GARANTİ BANKASI



DAVALILAR : 1- CEMİL AVA

2- CİHANGİR BAYRAM

3- MEHMET AVA



Davacı vekili tarafından sunulan dava dilekçesinde özetle; davalılardan Cemil Ava'nın davacı Garanti Bankası A.Ş ile Genel Kredi Sözleşmesi imzalandığını, ihtarnamelere rağmen davalı borçlunun borcunu ödemediğini, söz konusu davalı aleyhine Adana Banka Alacakları İcra Müdürlüğünün 2023/17638 Esas sayılı dosyası ile icra takibine giriştiklerini, ancak davalının adına kayıtlı Adana ili, Seyhan İlçesi, Akkapı mahallesi 65727 ada 7 parsel sayılı taşınmazdaki hissesini borcun doğumundan sonra diğer davalı Mehmet Ava'ya muvazaalı olarak devrettiğini, Mehmet Ava ise diğer davalı Cihangir Bayram'a düşük bir bedelle devrettiğini, davalı borçlunun mal kaçırma niyetiyle söz konusu işlemi yapması sebebiyle dava açıldığı, davalı Cemil Ava'nın tebligat adresinin tüm araştırmalara rağmen tespit edilememiş olduğundan dava dilekçesi, Ara Karar,tensip zaptı ve duruşma zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.



Dava dilekçesi yerine kain olmak üzere ilandan itibaren 7 gün içerisinde tebliğ edilmiş sayılacağı ve ilanın tebliğ tarihinden itibaren HMK 122.126,129.maddeleri gereğince usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini, tanık dahil tüm delilerinizi iki haftalık kesin süre içerisinde mahkememize sunmanız, aksi taktirde delil sunmaktan vazgeçmiş sayılacağınız ve ayrıca 30/01/2024 günü saat 09:20'de mahkeme duruşma sakonunda duruşma yapılacağından duruşmada hazır olmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği,yokluğunuzda yapılan işlemlere itraz edemeyeceğiniz hususu tarafınıza ihtar olunmakla Dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma zaptı, Ara Karar Cemil Ava'ya ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN01919493