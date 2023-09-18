  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Resmi İlanlar T.C. ADANA 13. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. ADANA 13. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2023-09-18 23:59:00 -

T.C. ADANA 13. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Sayı : 2023/78 Esas
Konu : HASAN OĞLU DİYAP
 
05/04/2023

MALİYE HAZİNESİ ile ADANA DEFTERDARI . arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Davacı Maliye Hazinesince Adana İli, Seyhan İlçesi, Mıdık Mahallesi 1037 ada 7 parselde kayıtlı taşınmazda hissedar olan Hasan oğlu Diyap'ınTMK 588.maddesi gereğince gaipliğine, Adana İli, Seyhan İlçesi, Mıdık Mahallesi 1037 ada 7 parselde kayıtlı taşınmazda hissedar olan Hasan oğlu Diyap'ın hissesinin tapu kaydının iptali ile Hazine adına tesciline ve malvarlığının hazineye devrine karar verilmesi istemli dava açıldığı, Hasan oğlu Diyap'ın bizzat kendisinin ya da bu kişiyi tanıyan ve bilen kişilerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde Mahkememizin 2023/78 Esas sayılı dosyasına müracaatta bulunmaları, müracaatçı bulunmadığı takdirde gaipliğine ve malvarlığının hazineye devrine karar verileceği ilanen tebliğ olunur.''

#ilangovtr

Basın No: ILN01891567