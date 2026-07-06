T.C. ADANA 13. AİLE MAHKEMESİ

Sayı : 2025/752 Esas



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Davacı , HÜLYA ÇOKTEL ile Davalı , ONUR ÇOKTEL arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Davalı Onur Çoktel'in tüm araştırmalara rağmen tebligata elverişli adresi tespit edilemediğinden, davalıya dava dilekçesinin gazete ilanı ile bildirilmesine karar verilmiştir.

Davacı taraf dava dilekçesinde 2018 yılında evlendiklerini, müşterek bir çocuklarının olduğunu, davalının evlilik birliği süresi boyunca sevgisini, saygısını esirgeyen, çocuğuyla ilgilenmeyen eşlik ve babalık vazifelerini yerine getirmeyen birisi olduğunu, kendisine ağır hakaret ve küfürler ettiğini, kendisini aldattığını, telefonda bahis oyunları oynadığını, telefon üzerinden sanal kumar oyunları oynayarak tüm kazancını bunlara yatırdığını, resmi kurumlara, bankalara, şahıslara borçları olduğunu ve hacizler getirdiğini bu nedenlerle davalı ile boşanmalarına, müşterek çocuğun velayetinin tarafına verilmesine, müşterek çocuk lehine aylık 20.000 TL tedbir nafakası bağlanmasına bu nafakanın dava sonunda iştirak nafakası olarak devamına, kendisi için aylık 10.000 TL tedbir nafakası bağlanmasına bu nafakanın dava sonunda yoksulluk nafakası olarak devamına, davalı aleyhine 150.000 TL maddi 150.000 TL manevi olmak üzere toplam 300.000 TL tazminata hükmedilmesine, yargılama giderlerinin davalı üzerine yükletilmesine karar verilmesini talep eder dava açmıştır. İlanen tebliğ tarihinden itibaren HMK 317/2 maddesi gereğince 2 hafta içinde davaya karşı cevap verebileceğiniz, Delil olarak göstereceğiniz belgeleri dilekçenize ekleyerek ibraz etmeniz ve başka yerlerden getirilecek belgelere ilişkin gerekli bilgileri vermeniz bu hususları yerine getirmediğiniz takdirde ancak ön inceleme duruşmasına davet tutanağının tebliğinden itibaren 2 hafta içinde tamamlayabileceğiniz aksi halde bu delillerden vazgeçmiş sayılacağınız İHTAR ve ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02502352