T.C. ADANA 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2022/228 Esas

KARAR NO : 2024/183

İLANEN TEBLİGAT

DAVACI : K.H.

SANIK : SABIRHAN IBRAGIMOV, Hussaın ve . oğlu, 1971 SURİYE doğumlu, Yeşilkent Mahallesi (Aşık Şenlik Caddesi No:25) Esenyurt/ İSTANBUL adresinde oturur.

SUÇ : Dolandırıcılık,

SUÇ TARİHİ : 08/08/2016

SUÇ YERİ : ADANA

KARAR TARİHİ : 18/04/2024

HÜKÜM ÖZETİ

Mahkememizin 18.04.2024 tarihli ve 2022/228 E. 2024/183 K. sayılı kararı ile sanık Sabırhan IBRAGIMOV'un üzerine atılı dolandırıcılık suçunu işlediğinin sabit olmaması nedeniyle CMK'nun 223/2-e maddesi gereğince BERAATİNE karar verilmiş olup,

7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun ilgili maddelerince gerekçeli kararın sanık Sabırhan IBRAGIMOV'a tebliğ edilemediği, adres kayıt sisteminde adresinin olmadığı, yapılan araştırmalara rağmen sanığın ikametgahı, meskeni veya iş yeri de tespit edilemediği, bu haliyle sanığın adresinin meçhul olduğu anlaşılan

Sanık Sabırhan IBRAGIMOV'a

1- 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin bir defaya mahsus olmak üzere İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağına karar verilmiş olup,

Kararın ilanen tebliğinden itibaren 7 gün içinde yazılı veya sözlü talebini mahkememiz yargı çevresi dışında ise mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi olmadığı takdirde Asliye Ceza Mahkemesine vereceği dilekçe, mahkememiz yargı sınırları içerisinde ise mahkememize vereceği dilekçe veya Zabıt katibine/Cezaevi Katibine bulunulacak beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yoluna gidilebileceğine, süresi içinde istinaf yoluna müracaat edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 03.09.2024

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Basın No: ILN02086474