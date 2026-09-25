T.C. ADANA 11. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2026/85 Esas

16.09.2026

Konu : ilan metni

İLAN

Davalı Rahmi Yardımcıoğlu NACİ ve MUHTEBER oğlu,03/07/1955 dogumlu, doğum yeri ADANA, ikamet meçhul

Davacı Yapı ve Kredi Bankası vekili tarafından Adana ili, Çukurova ilçesi, Toros Mahallesi 6370 ada, 6 parsel sayılı taşınmazdaki mevcut ortaklığın giderilmesi için Adana 11. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2026/85 Esas sayılı davası açılmış olup, davalı Rahmi Yardımcıoğlu’nun adres araştırması yapıldığı adres bulunamaması nedeniyle ilanen tebliğ yapılmasına karar verildiğinden, davalı Rahmi Yardımcıoğlu’nun iki hafta içerisinde cevap dilekçesi verebileceği, dilekçe ile birlikte tüm delillerini açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek bildirmek, elinde bulunan delilleri dilekçeye eklemek ve başka yerlerden getirilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçede yer vermek zorunda olduğu 15/12/2026 günü saat 09:25’deAdana 11. Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak duruşmada bizzat hazır bulunması veya kendini bir vekille temsil ettirmesi, aksi takdirde duruşmaya yokluğunda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, iş bu ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ihtar olunarak dava dilekçesi, Tensip zaptı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02555794