T.C. ADANA 11. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2025/907 Esas



Konu : Aynur Tumbar hk.



İLAN METNİ

Davalı Aynur TUMBAR baba adı Nihat anne adı Meliha doğum yeri İSTANBUL 10/07/1975 doğumlu Adresinde iken ikametgah meçhul.

Davacı Neslihan Sert tarafından Adana İli Seyhan İlçesi Cemalpaşa Mahallesi 1456 Ada 241 Parsel sayılı taşınmazın tahliyesi için Adana 11. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2025/907 Esas sayılı davası açılmış olup, davalı Aynur TUMBAR'ın adres araştırması yapıldığı adresinin bulunamaması nedeniyle ilanen tebliğ yapılmasına karar verildiğinden, davalı Aynur TUMBAR’ın iki hafta içerisinde cevap dilekçesi verebileceği, dilekçe ile birlikte tüm delillerini açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek bildirmek, elinde bulunan delilleri dilekçeye eklemek ve başka yerlerden getirilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçede yer vermek zorunda olduğu 16/12/2025 günü saat 10:25’deAdana 11. Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak duruşmada bizzat hazır bulunması veya kendini bir vekille temsil ettirmesi, aksi takdirde duruşmaya yokluğunda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, iş bu ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ihtar olunarak dava dilekçesi, tensip zaptıve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02348046