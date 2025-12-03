T.C. ADANA 11. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2025/25 Esas

08.10.2025

Konu : İlanen tebligat



İLAN METNİ

Davacı , YAKUP ATEŞ ile Davalılar , ABDULMUTALİP ATEŞ, FATMA TECİRLİ, HEDİYE ÖZEN, KADİR HİDAYET ATEŞ, KEVSER ATEŞ SÖĞÜT, MUSTAFA BERKAY ATEŞ, NEŞE BİLİR, RUKİYE KESKİN, SUAT ONGUN, TUĞBA ATEŞ, YASİN ATEŞ, YUSUF ATEŞ, YUSUF KOÇ arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davası nedeniyle;

Davacı Yakup Ateş tarafından Adana ili Sarıçam ilçesi Büyükbaklalı Mahallesi 15439 Ada 7 Parsel Nolu taşınmazdaki mevcut ortaklığın giderilmesi için Adana 11. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2025/25 Esas sayılı davasını açılmış olup, Adana ili, Sarıçam İlçesi, Baklalı Mah/Köy, Cilt No:68, Hane No:3, BSN:95'de nüfusa kayıtlı, Cafer ve Cemile'den olma, Yüreğir 13/02/1987 doğumlu, 15124289620 T.C Kimlik Nolu davalı Yasin Ateş'in adres araştırması yapıldığı adres bulunamaması nedeniyle ilanen tebliğ yapılmasına karar verildiğinden, davalı Yasin Ateş'in iki hafta içerisinde cevap dilekçesi verebileceği, dilekçe ile birlikte tüm delillerini açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek bildirmek, elinde bulunan delilleri dilekçeye eklemek ve başka yerlerden getirilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçede yer vermek zorunda olduğu 18/12/2025 günü saat:09:55’deAdana 11. Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak duruşmada bizzat hazır bulunması veya kendini bir vekille temsil ettirmesi, aksi takdirde duruşmaya yokluğunda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, iş bu ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ihtar olunarak dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02348037