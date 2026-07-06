T.C. ADANA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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T.C. ADANA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
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Dava konusu Adana ili, Seyhan ilçesi, Büyükdikili Mahallesi, 12230 Ada, 1 Parsel sayılı sayılı taşınmaz ile ilgili kamulaştırma davası açılmış olup,
Davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından tescili talep edilen söz konusu yukarıda sınırları belirtilen taşınmazda hak iddia edenler varsa ilan tarihinden itibaren 3 ay süre içerisinde mahkememizin yukarıda esas sayılı belirtilen dava dosyasına itirazlarını bildirmeleri aksi takdirde yapılacak duruşma sonucundaki toplanacak delillere göre bir karar verileceği ilanen duyurulur.
Duruşma günü:16/09/2026 , saat:10:20
#ilangovtr
Basın No: ILN02502343