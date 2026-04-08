T.C. ADANA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2025/482 Esas
31.03.2026
İLAN
Dava konusu Adana ili, Seyhan ilçesi, Akkapı Mahallesi, 1038 Ada, 1 if:58 Parsel sayılı sayılı taşınmaz ile ilgili kamulaştırma davası açılmış olup,
Davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından tescili talep edilen söz konusu yukarıda sınırları belirtilen taşınmazda hak iddia edenler varsa ilan tarihinden itibaren 3 ay süre içerisinde mahkememizin yukarıda esas sayılı belirtilen dava dosyasına itirazlarını bildirmeleri aksi takdirde yapılacak duruşma sonucundaki toplanacak delillere göre bir karar verileceği ilanen duyurulur.
Duruşma günü:.12/05/2026. , saat:11:45
Basın No: ILN02442322