T.C. ADANA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
2024-07-04 00:00:00 -
T.C. ADANA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2024/199 Esas
30/05/2024
Konu : İlan hk.
İLAN
Adana 11. Asliye Hukuk Mahkemesi Dava konusu Adana ili, Yüreğir ilçesi, Camili Mahallesi, 15264 Ada, 5 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili kamulaştırma davası açılmış olup,
Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından tescili talep edilen söz konusu yukarıda sınırları belirtilen taşınmazda hak iddia edenler varsa ilan tarihinden itibaren 3 ay süre içerisinde mahkememizin yukarıda esas sayılı belirtilen dava dosyasına itirazlarını bildirmeleri aksi takdirde yapılacak duruşma sonucundaki toplanacak delillere göre bir karar verileceği ilanen duyurulur.
Duruşma günü:18/09/2024 , saat:09:55
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Basın No: ILN02055165