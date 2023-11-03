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Resmi İlanlar T.C. ADANA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. ADANA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2023-11-03 00:08:00 -

T.C. ADANA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/362 Esas

İLAN

Adana 11. Asliye Hukuk Mahkemesi

Dava konusu Adana ili, Çukurova ilçesi, Karalarbucağı Mahallesi, 17234 Ada, 3parsel sayılı taşınmaz ile ilgili kamulaştırma davası açılmış olup,

Davacı Adana Büyükşehir Belediye Belediye Başkanlığı tarafından tescili talep edilen söz konusu yukarıda sınırları belirtilen taşınmazda hak iddia edenler varsa ilan tarihinden itibaren 3 ay süre içerisinde mahkememizin yukarıda esas sayılı belirtilen dava dosyasına itirazlarını bildirmeleri aksi takdirde yapılacak duruşma sonucundaki toplanacak delillere göre bir karar verileceği ilanen duyurulur.

Duruşma günü: 06/12/2023 , saat:11,55

#ilangovtr

Basın No: ILN01922668