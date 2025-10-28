T.C. ADANA 10. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/10 Esas

Davacılar , ADİL GÖK, AHMET GÖK, CUMALİ GÖK, ÇİLE ARZU GÖK, DUYGU PEKDEMİR, EBRU ÇITIRĞI, HATİCE KAMACI, MÜSLÜM GÖK, SAMET GÖK, SEÇİL GÖK, SELMA BALCI, SİBEL KÖNGEÇ, YUNUS EMRE GÖK ile Davalı , MURAT AYUÇ arasında mahkememizde görülmekte olan Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davası nedeniyle;

Tüm aramalara rağmen tebliğ yapılacak bir adresi tespit edilemeyen davalı Murat AYUÇ (T.C.K.No: 18778131444, Haydar ve Hatice oğlu 12/02/1967 doğumlu)'a ilanen davetiye çıkartılmasına karar verilmiş olmakla; davacının, davalı ile dava konusu Adana İli Yüreğir İlçesi Çotlu Mahallesi 141, 312 ve 334 parsel numaralı taşınmazlarında iştirak halinde müşterek olduklarını, iştirak halindeki mülkiyetin müşterek mülkiyete çevrilmesini talep ettikleri dava dilekçesine karşı 2 haftalık kesin süre içerisinde cevap dilekçesini sunması ve duruşmanın atılı olduğu 17/02/2026 günü saat 11.15'te duruşmada hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi halde gıyabında duruşma yapılarak karar verilebileceği hususları davetiye yerine geçerli olmak üzere davalı MURAT AYUÇ'a ilanen tebliğ olunur.

