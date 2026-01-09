T.C. ADANA 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2024/627-Ceza Dava Dosyası

Karar No : 2025/700



İ L A N

Dolandırıcılık suçundan, Bachır ve Fatıma oğlu, 08/09/1964-Halep doğumlu, müşteki Mahmoud Tarmanını Hrkl ile Muhammed Beşir ve Raviye oğlu, 01/01/1989-Halep doğumlu, sanık Vefa Bereket hakkında yapılan yargılama sonucunda, 5237 sayılı TCK'nın 157/1 maddesi gereğince sanık Vefa Bereket'in suçu sabit görülmekle, neticeten 2 yıl 6 ay hapis ve 5.000,00-TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş ve tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde Adana Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolunun açık olmak üzere verilen hüküm, sanık VEFA BEREKET'e ve müşteki MAHMOUD TARMANINI HRKL'ye tüm aramalara rağmen tebliğ edilememiştir.

1-7201 Sayılı Tebliğat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin, TÜRKİYE GENELİNDE TİRAJI 50.000 ALTI OLAN BİR GAZETEDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANENTEBLİĞİNE,

2-7201 sayılı Tebligat Kanunun 31. Maddesi gereğince, Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3-Hükmün 1412 sayılı CMK'nun 310 maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde istinaf kanun yoluna başvurmadığı takdirde kesinleşeceği ilan olunur.

