T.C. ADANA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2024/889 Esas

DAVALILAR : 1-EKREM ELBİSTAN 2000 Evler Mah. Bülent Ecevit Bulvarı No:49-1/25 Seyhan/ ADANA

Davacı , ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalılar , ATİLLA KORKMAZ, EKREM ELBİSTAN arasında mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali (Haksız Eylemden Kaynaklanan Zarar Nedeniyle) davası nedeniyle;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi, ön inceleme duruşma gününü bildirir davetiye nedeni ile tebligat çıkarılmış olup, adresinizde tanınmadığınız gerekçesiyle tebligatlar yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ilanen tebliğe karar verilmiştir.

1-Davacı Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü vekili; tasfiye halinde Aşiroğlu Emlak Dekorasyon İnşaat Taahhüt ve Yapı Malzemeleri Ticaret Limited Şirketi'nin 140750 numaralı aboneliğine ait su borcunun ödenmemesi nedeni ile şirket ortağı ve yetkilileri ve müdürleri Ekrem ELBİSTAN ve Atilla KORKMAZ hakkında Merkezi Takip Sisteminin 2024/354988 E. s dosyası üzerinden icra takibi başlatılmış ve davalılar tarafından haksız ve kötü niyetli olarak söz konusu takibe itiraz edildiği, davalıların haksız ve kötü niyetli itirazının iptali ile takibin, takip tarihi itibariyle 65.725,14 TL asıl alacak, faiz ve ferileri üzerinden devamına karar verilmesini talep ettiği, edilmiştir.

2-HMK 122,126,129.md. g. usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap ve tanık dahil tüm delillerinizi ilanen tebliğden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde sunmanız ve gerekli masrafı yatırmanız, ikinci cevap dilekçesi için tarafınıza süre verilmeyeceği savunmanın genişletilmesi yasağının cevap dilekçesinin verilmesiyle başlayacağı,

3-HMK 139.md. göre 05/11/2026 günü saat 10:23 'te ön inceleme duruşması yapılacağından duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmanın gelmeyen tarafın yokluğunda yapılacağı ve gelmeyenin yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, üzere çıkartılan tebligatın tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 29/06/2026

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Basın No: ILN02502609