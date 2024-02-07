T.C. ADANA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Sayı : 2011/127 Esas

TEMLİK ALAN: FAHRİ KABARCIK-

Doktor Kemal Tabak Cad. 8/2 Gölbaşı/ADIYAMAN

İ L A N

Davacı, Premium Ireland Emlak Danışmanlık Turizm ve İnş.Ltd.Şti. tarafından davalılar Mahmut Karateke, Fahri Sözkesen, Fethi Ahmet Dumandağ ve Baykol Makina Montaj San.ve Tic.Ltd.Şti. ve temlik alan Fahri Kabarcık aleyhine mahkememizde açılan Menfi Tespit davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Tüm araştırmalara rağmen temlik alan Fahri Kabarcık'a Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 25.11.2020 tarih 2020/2144 Esas 2020/5423 Karar sayılı onama kararının tebliğ edilememesi nedeniyle tebligatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olmakla;

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 25.11.2020 tarih 2020/2144 Esas 2020/5423 Karar sayılı onama kararında özetle; temyiz dilekçesinin mahkeme kararının davalılardan Fahri Kabarcık’a 1965 tarihli Adli Yardımlaşmaya ilişkin Lahey Sözleşmesi uyarınca 24.04.2017 tarihinde tebliğ edildiği, davalı tarafından 02.06.2017 tarihinde gönderildiği anlaşılan dilekçe ile karar temyiz edilmiş ise de, kararın 15 günlük yasal temyiz süresi geçirildikten sonra temyiz edildiği,

HUMK 432/4. maddesine göre, süresinden sonra yapılan temyiz istemleri hakkında mahkemece bir karar verilebileceği gibi, 01.06.1990 gün ve 1989/3 Esas, 1990/4 sayılı Yargıtay İçtihatları Birleştirme Kararında, Yargıtay tarafından da bir karar verilebileceği öngörüldüğünden, davalı Fahri Kabarcık'ın HUMK 432/4. maddesi uyarınca temyiz isteminin süre yönünden reddine karar verilerek usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, davalı Fahri Kabarcık’ın temyiz isteminin süresinde olmadığından REDDİNE karar verildiği hususu, Onama İlamının tebliği yerine kain olmak üzere İLANEN TEBLİĞ olunur.

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Basın No: ILN01978814