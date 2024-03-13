T.C. ADANA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2021/1399 Esas

KARAR NO : 2023/1392 Karar

5607 Sayılı Yasanın 3/18.Maddesine Muhalefet suçundan Mahkememizin 09/11/2023 tarih ve 2021/1399-2023/1392 E-K sayılı ilamı ile hakkında 5607 sayılı yasanın 3/18, 3/10, 3/23, TCK 50/1-a maddeleri gereğince 6.000-TL adli para ve 20-TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilen Muhammed ve Neceh oğlu, 1979 Saclihan doğumlu, Arpaçbahşiş Mah. Atatürk Cad. No:9 eski Kız Yurdu Erdemli/Mersin adresinde kayıtlı AHMED HABU tüm aramalara rağmen bulunamamış ve mahkememizin 09/11/2023 tarih ve 2021/1399-2023/1392 E-K sayılı gerekçeli kararı tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 06.03.2024

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Basın No: ILN02000498