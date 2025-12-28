T.C. ADALAR SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

T.C. ADALAR SULH HUKUK MAHKEMESİN'DEN

ESAS NO :2025/157 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizde görülen 18/07/2025 tarihli duruşmada YERVAND ve ELİNİ'den olma, İstanbul 23/07/1948 doğumlu, 43573432304 T.C. Kimlik numaralı SONA VERA LOKMAGÖZYAN ın16/07/1923 tarihinde vefat ettiği, murisin mirasçılarına ulaşılabilmesi için murisin mirasçısı olup olmadığına dair duyurunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Miras bırakan43573432304 T.C. Kimlik numaralı SONA VERA LOKMAGÖZYAN'ın mirasçılarının bulunmadığı ve tamamının bilinmiyor olması nedeniyle, murisin varsa mirasçılarının son ilandan başlayarak en geç bir yıl içinde mirasçılık sıfatlarını mahkememize bildirmeleri, aksi takdirde TMK 594 mad. Gereğince mirasçılarının miras sebebiyle istihkak davası açma hakları saklı kalmak üzere mirasın devlete geçeceğine dair gerekçeli kararın yokluğunda verileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 07.11.2025

DURUŞMA GÜNÜ : 24/09/2026 günü saat 10:00

Basın No: ILN02371495