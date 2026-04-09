T.C. ACIPAYAM SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/1870 Esas

02/03/2026

Konu : Karar ilanı

İLAN

Dava konusu; Denizli ili, Serinhisar ilçesi, Kaya mahallesi, 114 ada 6 parsel sayılı, Denizli ili, Serinhisar ilçesi, Kaya mahallesi, 114 ada 7 parsel sayılı taşınmazların paydaşlar arasında aynen taksiminin mümkün olmadığı anlaşıldığından üzerindeki tüm hak ve yükümlülükler ile birlikte açık arttırma suretiyle satılarak ortaklığın giderilmesine, davalı Denizli ili, Serinhisar ilçesi, Kaya Mah.Nüf.kayıtlı, Mahmut ve Ülkü oğlu, 1984 d.lu, DOĞAN KARŞILAYAN 'ın yokluğunda karar verildiği, tüm çabalara rağmen kendilerine ulaşılamamış olup, iş bu hüküm özetinin ilan tarihinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde İstinaf yasa yoluna başvurmaları, başvurmadıkları takdirde kesinleşeceği tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02443452