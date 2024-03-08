T.C. ACIPAYAM SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/20 Tereke

23/02/2024

İLAN

Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Güney Mah. 27 Cilt,42 hane sırada nüfusa kayıtlı, 22/04/1976 doğumlu, Acıpayam ilçesi, Güney Mahallesi Güney/12 Sok. No:38 Acıpayam DENİZLİ adresinde oturur iken 07/07/2023 tarihinde vefat eden, muris Zekeriya Dinç'in mirasçılarından her biri tanınan süre içinde mirası reddettiğini veya resmi tasfiye istediğini ya da deftere göre veya kayıtsız şartsız kabul ettiklerini beyan edebileceğinden, muris Zekeriya Dinç'in terekesinin resmi tasfiyesi davası açılmıştır.

Muris Zekeriya Dinç'e kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanları da dahil bütün alacaklılarının ve borçlularının son ilan tarihinden itibaren BİR ay içinde Mahkememizin 2023/20 Tereke sayılı dosyasına varsa belgeleri ile birlikte müracaatları ile alacak ve borçları (kefaletler dahil) beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin MİRASÇILARI ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.

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Basın No: ILN01998271