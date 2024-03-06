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Resmi İlanlar T.C. ACIPAYAM 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. ACIPAYAM 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2024-03-06 00:00:00 -

T.C. ACIPAYAM 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Denizli Su ve Kanalizasyon İdari Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılması istenen ve aşağıda belirtilen dava konusu ada parsel nolu ve malikleri ve kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmaz Denizli Su ve Kanalizasyon İdari Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmış olup, Mahkememizde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10.maddesine göre bedel tespiti ve tescil davası açılmıştır.

Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin Denizli Su ve Kanalizasyon İdari Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi,

30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelemediğiniz taktirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, Mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden daimi irtifak hakkı/ mülkiyeti Denizli Su ve Kanalizasyon İdari Genel Müdürlüğüne adına tapuya tescil edilecektir.
Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli taşınmaz malikleri adına Türkiye Ziraat Bankası Serinhisar Şubesine yatırılacaktır.

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.

İlgililere 2942 sayılı yasanın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 19/02/2024

Dosya No(Esas)   Mahalle    Ada- Parsel          M²             Duruşma Gün ve Saati
2023/388               Yüreğil      183 ada 73       1.702 m²       06/05/2024           10.30

MALİKLER:Mehmet Yılmazkara, Yahya Yılmazkara, Kadriye Poslu, Nurten Yapıcı, Nimet Çiftçi, Kemal Yılmazkara, Ayşe Eriş, Meryem Kaba, Serhan Saydam, Naim Saydam, Muzaffer Topaloğlu,

2023/389              Yüreğil        183 ada 72       5419,36         06/05/2024         10.23

MALİKLER: Menderes Yalçın, Burhan Özgerel, Meltem Akkaşlı, Özlem Yıldırımer, Ayten Akman, Nurten Yalçın, Ali İhsan Yalçın, Ferit Kemal Yalçın, Gülümser Yalçın, Zeynep Çırak, Bilal Yalçın, Hasan Yalçın,

#ilangovtr

Basın No: ILN01996335