T.C. ACIPAYAM 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/154 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI



Mahkememizin aşağıda esas numarası belirtilen dosyalarda verilen ara kararlar gereğince; Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından davalı malik/maliker aleyhine kamulaştırma bedelinin tespiti ile tescil davası (10.madde) açılması sebebiyle; Aşağıda belirtilen taşınmazlarla ilgili, tüm ilgililere esası yazılı dosyadaki taşınmazla ilgili konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, İlan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu davalarda husumetin davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye yöneltilmesi gerektiği, süresi içerisinde idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, aşağıda belirtilen duruşma gün ve saatlerinde ve aşağıda belirtilen davanın duruşmasında mahkememizde hazır bulunulması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi gerektiği, duruşmalarda bulunmadığı veya vekil ile temsil ettirmediği takdirde duruşmanın yokluklarında devam edeceği; Kamulaştırma bedelinin Ziraat Bankasının Acıpayam Şubesine yatırılacağı hususlarının 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı yasanın 10/4-5 maddesi uyarınca ilan olunur. 26/05/2023



Dosya, taşınmaz, taraf ve duruşma bilgileri



2023/154 Esas Denizli ili Serinhisar ilçesi Cumhuriyet mahallesi 561 Ada 1 Parsel, Duruşma: 05/07/2023 saat: 11:30

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Basın No: ILN01851379