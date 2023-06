KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2023/410 Esas KAMULAŞTIRMA İLANI KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi Demirli Köyü

ADA NO : 102

PARSEL NO : 1

VASFI : BAĞ

YÜZÖLÇÜMÜ : 200,87 m2

MALİKLERİ : İBRAHİM TEKİN



KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,



a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,



b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,



c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,



d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 27/03/2023



T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/411 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi Demirli Köyü

ADA NO : 102

PARSEL NO : 2

VASFI : BAĞ

YÜZÖLÇÜMÜ : 927,40 m2

MALİKLERİ : HAZAL TEKİN



KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,



T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/412 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi Demirli Köyü

ADA NO : 102

PARSEL NO : 3

VASFI : BAĞ

YÜZÖLÇÜMÜ : 283,77 m2

MALİKLERİ : ABDULAZİZ EKİCİ



KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,



T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/413 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi Demirli Köyü

ADA NO : 102

PARSEL NO : 4

VASFI : BAĞ

YÜZÖLÇÜMÜ : 1.495,55 m2

MALİKLERİ : EŞREF BİLGE



KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,



T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/414 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi Demirli Köyü

ADA NO : 102

PARSEL NO : 5

VASFI : BAĞ

YÜZÖLÇÜMÜ : 375,83 m2

MALİKLERİ : AHMET EKİCİ, MUSTAFA ÇINAR



KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,



T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/415 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi Demirli Köyü

ADA NO : 102

PARSEL NO : 6

VASFI : BAĞ

YÜZÖLÇÜMÜ : 1.831,61 m2

MALİKLERİ : FARUK MERCAN



KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,



T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/416 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi Demirli Köyü

ADA NO : 102

PARSEL NO : 7

VASFI : BAĞ

YÜZÖLÇÜMÜ : 1.448,80 m2

MALİKLERİ : ABDURRAHİM GÜZEL, İBRAHİM GÜZEL, İHSAN GÜZEL, İSMAİL GÜZEL, KUDRET YILDIRIM, MUSTAFA GÜZEL, ZEZAHAT MERCAN, RABİA GÜZEL, SERAYİ YÜKSEL, ÜLMİYE ÇELİK, ZEYNEP ÇOBAN



KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,



T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/417 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi Demirli Köyü

ADA NO : 102

PARSEL NO : 8

VASFI : BAĞ

YÜZÖLÇÜMÜ : 999,57 m2

MALİKLERİ : ŞAYİP DEMİR



KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,



T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/418 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi Demirli Köyü

ADA NO : 102

PARSEL NO : 9

VASFI : BAĞ

YÜZÖLÇÜMÜ : 2.270,77 m2

MALİKLERİ : ŞAYİP DEMİR, ABDURRAHİM GÜZEL



KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,



T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/419 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi Demirli Köyü

ADA NO : 102

PARSEL NO : 10

VASFI : BAĞ

YÜZÖLÇÜMÜ : 403,64 m2

MALİKLERİ : HAZAL TEKİN



KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,



T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/420 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi Demirli Köyü

ADA NO : 102

PARSEL NO : 11

VASFI : BAĞ

YÜZÖLÇÜMÜ : 663,70 m2

MALİKLERİ : BEHİYE TEKİN



KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,



T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/421 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi Demirli Köyü

ADA NO : 102

PARSEL NO : 12

VASFI : BAĞ

YÜZÖLÇÜMÜ : 900,40 m2

MALİKLERİ : İBRAHİM TEKİN



KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,



T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/422 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi Demirli Köyü

ADA NO : 102

PARSEL NO : 13

VASFI : BAĞ

YÜZÖLÇÜMÜ : 2.296,69 m2

MALİKLERİ : FARUK MERCAN, ŞAYİP DEMİR



KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,



T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/423 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi Demirli Köyü

ADA NO : 102

PARSEL NO : 14

VASFI : BAĞ

YÜZÖLÇÜMÜ : 698,22 m2

MALİKLERİ : MUSTAFA DEMİR



KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,



T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/424 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi Demirli Köyü

ADA NO : 102

PARSEL NO : 15

VASFI : BAĞ

YÜZÖLÇÜMÜ : 5.631,43 m2

MALİKLERİ : MUSTAFA ÇINAR, MUZAFFER ÇINAR, ŞAYİP DEMİR



KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,



T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/425 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi Demirli Köyü

ADA NO : 102

PARSEL NO : 16

VASFI : BAĞ

YÜZÖLÇÜMÜ : 221,12 m2

MALİKLERİ : ABDULAZİZ EKİCİ



KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,



T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/426 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi Demirli Köyü

ADA NO : 102

PARSEL NO : 17

VASFI : BAĞ

YÜZÖLÇÜMÜ : 4.008,19 m2

MALİKLERİ : İBRAHİM YÜKSEL, MEHMET YÜKSEL, SELMAN YÜKSEL, SERVET YÜKSEL, REMZİ YÜKSEL



KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,



T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/427 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi Demirli Köyü

ADA NO : 102

PARSEL NO : 18

VASFI : BAĞ

YÜZÖLÇÜMÜ : 277,35 m2

MALİKLERİ : MECİT EKİCİ



KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,



T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/428 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi Demirli Köyü

ADA NO : 103

PARSEL NO : 1

VASFI : BAĞ

YÜZÖLÇÜMÜ : 4.052,09 m2

MALİKLERİ : ABDULKERİM YÜKSEL, AHMET YÜKSEL



KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,



T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/429 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi Demirli Köyü

ADA NO : 103

PARSEL NO : 2

VASFI : BAĞ

YÜZÖLÇÜMÜ : 2.616,76 m2

MALİKLERİ : İHSAN MERCAN



KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,



T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/430 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi Demirli Köyü

ADA NO : 103

PARSEL NO : 3

VASFI : BAĞ

YÜZÖLÇÜMÜ : 831,13 m2

MALİKLERİ : İBRAHİM YÜKSEL, MEHMET YÜKSEL, REMZİ YÜKSEL, SELMAN YÜKSEL, SERVET YÜKSEL



KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,



T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/431 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi Demirli Köyü

ADA NO : 103

PARSEL NO : 5

VASFI : BAĞ

YÜZÖLÇÜMÜ : 3.366,51 m2

MALİKLERİ : HAKKI ÇELİK, ŞERİF ÇELİK



KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,



T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/432 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi Demirli Köyü

ADA NO : 103

PARSEL NO : 7

VASFI : BAĞ

YÜZÖLÇÜMÜ : 2.453,48 m2

MALİKLERİ : RAMAZAN ŞEKER



KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,



T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/433 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi Demirli Köyü

ADA NO : 149

PARSEL NO : 5

VASFI : BAĞ

YÜZÖLÇÜMÜ : 2.180,42 m2

MALİKLERİ : MEHMET ÇELİK



KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,



T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/434 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi Demirli Köyü

ADA NO : 149

PARSEL NO : 7

VASFI : BAĞ

YÜZÖLÇÜMÜ : 364,10 m2

MALİKLERİ : YUSUF ÇINAR, ŞAHABETTİN ÇINAR



KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,



T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/435 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi Demirli Köyü

ADA NO : 149

PARSEL NO : 8

VASFI : BAĞ

YÜZÖLÇÜMÜ : 1.324,25 m2

MALİKLERİ : HALİM MERCAN, İHSAN MERCAN



KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,



T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/436 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi Demirli Köyü

ADA NO : 149

PARSEL NO : 10

VASFI : BAHÇE

YÜZÖLÇÜMÜ : 370,97 m2

MALİKLERİ : CEMAL TÜRK, TANER TÜRK



KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,



T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/437 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi Demirli Köyü

ADA NO : 149

PARSEL NO : 13

VASFI : BAĞ

YÜZÖLÇÜMÜ : 293,99 m2

MALİKLERİ : MİRZEYDİN MERCAN



KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,



T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/438 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi Demirli Köyü

ADA NO : 149

PARSEL NO : 14

VASFI : BAĞ

YÜZÖLÇÜMÜ : 3.539,07 m2

MALİKLERİ : SELAHATTİN ÇELİK



KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,



T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/439 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi Demirli Köyü

ADA NO : 149

PARSEL NO : 16

VASFI : BAĞ

YÜZÖLÇÜMÜ : 1.610,48 m2

MALİKLERİ : NURETTİN ÇELİK, ORHAN ÇELİK



KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,



T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/440 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi Demirli Köyü

ADA NO : 149

PARSEL NO : 16

VASFI : BAHÇE

YÜZÖLÇÜMÜ : 745,54 m2

MALİKLERİ : SELVA KILIÇ



KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,



T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/441 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi Demirli Köyü

ADA NO : 149

PARSEL NO : 18

VASFI : BAĞ

YÜZÖLÇÜMÜ : 214,61 m2

MALİKLERİ : ZOZAN TAŞ



KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,



T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/442 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi Demirli Köyü

ADA NO : 149

PARSEL NO : 19

VASFI : BAĞ

YÜZÖLÇÜMÜ : 691,94 m2

MALİKLERİ : NASRETTİN KILIÇ



KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,



T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/443 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi Demirli Köyü

ADA NO : 149

PARSEL NO : 21

VASFI : BAĞ

YÜZÖLÇÜMÜ : 447,00 m2

MALİKLERİ : SELVA KILIÇ



KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,



T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/444 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi Demirli Köyü

ADA NO : 149

PARSEL NO : 22

VASFI : BAĞ

YÜZÖLÇÜMÜ : 214,34 m2

MALİKLERİ : NİMET KILIÇ, AYDIN KILIÇ



KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,



T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/445 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi Demirli Köyü

ADA NO : 149

PARSEL NO : 23

VASFI : BAĞ

YÜZÖLÇÜMÜ : 475,93 m2

MALİKLERİ : MUSTAFA ÇINAR, MUZAFFER ÇINAR



KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,



T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/446 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi Demirli Köyü

ADA NO : 149

PARSEL NO : 25

VASFI : BAĞ

YÜZÖLÇÜMÜ : 20,48 m2

MALİKLERİ : RAYIF ÇELİK



KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,



T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/447 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi Demirli Köyü

ADA NO : 149

PARSEL NO : 27

VASFI : BAĞ

YÜZÖLÇÜMÜ : 102,74 m2

MALİKLERİ : FİKRİYE ÇELİK



KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,



T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/448 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi Demirli Köyü

ADA NO : 149

PARSEL NO : 29

VASFI : BAĞ

YÜZÖLÇÜMÜ : 131,84 m2

MALİKLERİ : ALİ ÇELİK



KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,



T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/449 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi Demirli Köyü

ADA NO : 149

PARSEL NO : 31

VASFI : BAĞ

YÜZÖLÇÜMÜ : 866,18 m2

MALİKLERİ : AĞA ÇELİK, FERİT ÇELİK



KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,



T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/450 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi Demirli Köyü

ADA NO : 149

PARSEL NO : 33

VASFI : BAĞ

YÜZÖLÇÜMÜ : 1.018,68 m2

MALİKLERİ : ZÜBEYDE ÇELİK



KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,



T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/451 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi Demirli Köyü

ADA NO : 149

PARSEL NO : 35

VASFI : BAĞ

YÜZÖLÇÜMÜ : 2.766,43 m2

MALİKLERİ : REMEZAN TÜRK



KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,



T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/452 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi Demirli Köyü

ADA NO : 149

PARSEL NO : 37

VASFI : BAĞ

YÜZÖLÇÜMÜ : 3.877,12 m2

MALİKLERİ : FARUK MERCAN



KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,



T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/453 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi Demirli Köyü

ADA NO : 149

PARSEL NO : 39

VASFI : BAĞ

YÜZÖLÇÜMÜ : 2.139,32 m2

MALİKLERİ : ŞAYİP DEMİR



KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,



T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/454 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi Demirli Köyü

ADA NO : 150

PARSEL NO : 1

VASFI : SULU TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 1.728,78 m2

MALİKLERİ : HÜSEYİN AYDIN



KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,



T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/455 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi Demirli Köyü

ADA NO : 150

PARSEL NO : 2

VASFI : BAĞ

YÜZÖLÇÜMÜ : 2.829,82 m2

MALİKLERİ : HÜSEYİN AYDIN



KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,



T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/456 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi Demirli Köyü

ADA NO : 151

PARSEL NO : 1

VASFI : BAĞ

YÜZÖLÇÜMÜ : 4.085,38 m2

MALİKLERİ : MAHMUT NERGİZ, MEHMET NERGİZ, MEHMET NEZİR ÇİÇEK, MEHMET SIDIK ÇİÇEK



KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,



T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/457 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi Demirli Köyü

ADA NO : 151

PARSEL NO : 2

VASFI : BAĞ

YÜZÖLÇÜMÜ : 993,03 m2

MALİKLERİ : AYHAN AYDIN



KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,



T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/458 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi Demirli Köyü

ADA NO : 151

PARSEL NO : 3

VASFI : BAĞ

YÜZÖLÇÜMÜ : 5.003,94 m2

MALİKLERİ : ŞEHMUS KUDAT, MEHMET KUDAT, ŞAHİDİN KUDAT



KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,



T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/459 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi Demirli Köyü

ADA NO : 151

PARSEL NO : 4

VASFI : BAĞ

YÜZÖLÇÜMÜ : 3.086,42 m2

MALİKLERİ : SADULLAH KUDAT, ŞAHABETTİN KUDAT, FAYSAL KUDAT



KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,



