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Gündem TB1’in üç yıl hangarda bekletildiğini biliyor muydunuz?
Gündem

TB1’in üç yıl hangarda bekletildiğini biliyor muydunuz?

Ürettikleri TB serisi İHA ve SİHA’larla dünyaya damga vuran BAYKAR Savunma Şirketi Genel Müdürü Haluk Bayraktar’ın paylaştığı bir detay, bu alanda başarının ne kadar zor olduğunu ve her alanda ne gibi engellerle karşılaşıldığını ortaya koydu.

Yeniakit Publisher
2022-09-18 17:58:00 -
TB1’in üç yıl hangarda bekletildiğini biliyor muydunuz?

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Haluk Bayraktar’ın verdiği kritik detay, savunma sanayisinde çalışmanın ne kadar zor ve meşakkatli olduğunu bir kez daha gösterdi.

Haluk Bayraktar 2010 yılından gazete kupürlerine yer verdiği paylaşımında, “Bugün dünyaya nam salan Bayraktar TB2 projesinin 3 yıl bekletildiğini biliyor musunuz? 2010 yılına ait bir haber! Projenin ilk prototipi Bayraktar TB1, bazı askeri ve bürokratik odaklar tarafından 3 yıl hangarda bekletildi, uçuş izni verilmedi. Yapmak zor, yıkmak çok kolay...” ifadelerini kullanarak, ülkemizin gururu haline gelen TB projesinin İHA ve SİHA’ların ne gibi zorlu koşulları, engelleri aşıp bugünlere geldiğini ortaya koydu.

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