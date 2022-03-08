Tavuk girdap tarifi nasıl yapılır? Tavuk girdap pratik tarifi

Bugün ne pişirsem diyenelere özel tarifimiz var. Misafirlerinize ve sevdiklerinize sunabileceğiniz tadına doyulmayacak bir tarif. Bu tarifi iftarda tavuk yemekleri istediğinizde de yapabilirsiniz. İşte kolay ve pratik yapılışı..

Tavuk girdap tarifi

Tavuk girdap malzemeleri

Derisiz tavuk göğsü

Pastırma

Zeytinyağı

Kuru kekik

Karabiber

Sarımsak tozu

Tuz

Tavuk girdap nasıl yapılır?

Tavuk göğüslerini bulamak için sosu hazırlayın. Bir kabın içine zeytinyağı, tuz, sarımsak tozu, kekik, karabiber gibi istediğiniz baharlardan koyun ve göğsü önlü arkalı sosa bulayın. Buladıktan sonra bir yüzeyine pastırma koyun ve rulo gibi sarın. Sardığınız tavuğun son kısmını kürdan ile içe doğru saplayın ve açılmasını engelleyin. Bütün tavuklar için aynı işlemi yapın. Sos kaldıysa tavukları dizdiğiniz tepsinin üstüne gezdirebilirsiniz. İster fırında veya tavada isterseniz de ızgarada kızarana kadar pişirin.