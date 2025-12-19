  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Resmi İlanlar TAŞPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Resmi İlanlar

TAŞPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

TAŞPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İHALE İLANI
 
AKSARAY  İLİ TAŞPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNA GÖRE  GAYRİMENKUL SATIŞ  İLANI
  1. İdarenin                                         

a) Adresi                                        Yavuzselim Mahallesi Cumhuriyet Cad. No: 118
b) Telefonu / Faksı                       03822443129 / 03822443004
c) Elektronik posta adresi           [email protected]

  1. İhale Konusu Hizmetin:

a) Niteliği, türü, miktarı, tarihi ve saati  

S. NO ADA PARSEL YÜZÖLÇÜM CİNSİ HİSSE TARİH VE SAATİ
1 865 1 8001,22 ARSA (Sanayi Alanı) TAM 29.12.2025 Pazartesi Günü 11:00
2 101 4 60.530.50 ARSA (Ağaçlandırılacak Alan) TAM 29.12.2025 Pazartesi Günü 11:15

 

  1. İhalenin

a) Yapılacağı Yer: Taşpınar Belediye Başkanlığı
 

  1. İHALEYE ÇIKARILACAK YERLERİN MUHAMMEN BEDELLERİ VEGEÇİCİ TEMİNATLARI
SATIŞI YAPILACAK YERİN MAHALLESİ ADA PARSEL MİKTARI CİNSİ MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT
ERENLER 865 1 8001,22 ARSA (Sanayi Alanı) 14.333.500,00₺     430.005,00₺
ERENLER 101 4 60.530,50 ARSA (Ağaçlandırılacak Alan) 102.500.000,00₺ 3.075.000,00₺

 

  1. İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER

KİŞİLERDEN
 

  1. Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  2. Dilekçe

ŞİRKET OLARAK İŞTİRAK EDECEKLERDEN
a) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi
b) Ticaret Sicil Belgesi
c) İmza Sirküleri (Noter Tasdikli)
d) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak Kimsenin vekaletnamesi ile vekaleten iştirak edenin noterden onaylı imza sirküsü (2025 yılına ait)
e) Tebligat için Türkiye'de adres göstermek
 

  1. İsteklilerin ihale saatine kadar geçici teminatı yatırmış olması gerekir.
  2. İhale ile ilgili şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Fen İşleri Müdürlüğü'nde görülebilir.
  3. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
  4. Posta ile Müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.
  5. İhale konusu taşınmaz satışlarından KDV ALINMAYACAKTIR.
  6. Taşınmazlar için talep olması halinde satış bedeli taksitle ödenebilecektir. Taksitle ödeme halinde satış bedelinin %25’i peşin, kalan tutar sözleşme tarihini takip eden aydan başlamak üzere 3 ay kanuni faizi ile birlikte eşit taksitlerle ödenecektir. Süresinde ödenmeyen taksitlere 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanununun hükmü uyarınca gecikme faizi uygulanacaktır.
  7. İlan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02359806