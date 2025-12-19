TAŞPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TAŞPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İHALE İLANI
AKSARAY İLİ TAŞPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNA GÖRE GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI
- İdarenin
a) Adresi Yavuzselim Mahallesi Cumhuriyet Cad. No: 118
b) Telefonu / Faksı 03822443129 / 03822443004
c) Elektronik posta adresi [email protected]
- İhale Konusu Hizmetin:
a) Niteliği, türü, miktarı, tarihi ve saati
|S. NO
|ADA
|PARSEL
|YÜZÖLÇÜM
|CİNSİ
|HİSSE
|TARİH VE SAATİ
|1
|865
|1
|8001,22
|ARSA (Sanayi Alanı)
|TAM
|29.12.2025 Pazartesi Günü 11:00
|2
|101
|4
|60.530.50
|ARSA (Ağaçlandırılacak Alan)
|TAM
|29.12.2025 Pazartesi Günü 11:15
- İhalenin
a) Yapılacağı Yer: Taşpınar Belediye Başkanlığı
- İHALEYE ÇIKARILACAK YERLERİN MUHAMMEN BEDELLERİ VEGEÇİCİ TEMİNATLARI
|SATIŞI YAPILACAK YERİN MAHALLESİ
|ADA
|PARSEL
|MİKTARI
|CİNSİ
|MUHAMMEN BEDEL
|GEÇİCİ TEMİNAT
|ERENLER
|865
|1
|8001,22
|ARSA (Sanayi Alanı)
|14.333.500,00₺
|430.005,00₺
|ERENLER
|101
|4
|60.530,50
|ARSA (Ağaçlandırılacak Alan)
|102.500.000,00₺
|3.075.000,00₺
- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER
KİŞİLERDEN
- Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
- Dilekçe
ŞİRKET OLARAK İŞTİRAK EDECEKLERDEN
a) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi
b) Ticaret Sicil Belgesi
c) İmza Sirküleri (Noter Tasdikli)
d) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak Kimsenin vekaletnamesi ile vekaleten iştirak edenin noterden onaylı imza sirküsü (2025 yılına ait)
e) Tebligat için Türkiye'de adres göstermek
- İsteklilerin ihale saatine kadar geçici teminatı yatırmış olması gerekir.
- İhale ile ilgili şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Fen İşleri Müdürlüğü'nde görülebilir.
- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
- Posta ile Müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.
- İhale konusu taşınmaz satışlarından KDV ALINMAYACAKTIR.
- Taşınmazlar için talep olması halinde satış bedeli taksitle ödenebilecektir. Taksitle ödeme halinde satış bedelinin %25’i peşin, kalan tutar sözleşme tarihini takip eden aydan başlamak üzere 3 ay kanuni faizi ile birlikte eşit taksitlerle ödenecektir. Süresinde ödenmeyen taksitlere 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanununun hükmü uyarınca gecikme faizi uygulanacaktır.
- İlan olunur.
