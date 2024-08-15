TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Sakarya İli, Akyazı Belediye Başkanlığından; MADDE- 1: İHALELERİN KONUSU: İşbu ihale ilanının 4 üncü maddesindeki tabloda bilgileri sunulan Akyazı Belediyesinin mülkiyetindeki taşınmazların, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre ayrı ayrı ihale edilmek suretiyle satışları gerçekleştirilecektir. MADDE- 2: ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDE VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI: İhale Şartnamesi ve ekleri; Akyazı Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden, 2.000,00-TL (İkibinTürkLirası) karşılığında temin edilebilir. MADDE- 3: İHALELERİN HANGİ USULLE, NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI: İhaleler; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre işbu ihale ilanının 4 üncü maddesinde belirtilen ihale usulleri ile Akyazı Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda, 29.08.2024 Perşembe günü, İşbu ihale ilanının 4 üncü maddesinde belirtilen ihale saatlerinde ayrı ayrı ihale edilmek suretiyle gerçekleştirilecektir. MADDE-4: İHALELERİN NİTELİĞİ, MİKTARI, MUHAMMEN BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNATI VE SAATİ:

İhale No İl-İlçe Mahalle

Ada Parsel İmar Durumu Niteliği Yüzölçümü

(m²) İhale Usulü

Muhammen Bedel

(TL) Geçici Teminat(TL) İhale Saati 1

Sakarya-Akyazı Yörükyeri 155 1 Kırsal Yerleşim Alanı,

Bina Yüksekliği: 7,50 m (2 kat)

Emsal: 0,40 Tarla 1.105,51 m² Açık Teklif Usulü

(45. Madde) 500.000,00-TL 15.000,00-TL 10:30 2

Sakarya-Akyazı

Kepekli

549 4 Kırsal Yerleşim Alanı,

Bina Yüksekliği: 7,50 m (2 kat)

Emsal: 0,40 Tarla 6.072,71 m² Kapalı Teklif Usulü

(36. Madde) 12.000.000,00-TL 360.000,00-TL 10:40 3 Sakarya-Akyazı

Ormanşevkiye (Yeniorman) 101 44 Ticaret+Konut

Bina Yüksekliği: 7,50 m (B-2) Arsa 1.018.14 m² Açık Teklif Usulü

(45. Madde) 2.900.000,00-TL 87.000,00-TL



10:50 4

Sakarya-Akyazı Ormanşevkiye (Yeniorman) 101 38 Ticaret+Konut

Bina Yüksekliği: 7,50 m (B-2) Arsa 1.412,47 m² Açık Teklif Usulü

(45. Madde) 4.000.000,00-TL 120.000,00-TL



11:00 5 Sakarya-Akyazı

İstiklal-Küçücek 607 5 Sanayi Alanı,

Emsal: 1.00

Bina Yüksekliği: Serbest Arsa 5.390,40 m² Kapalı Teklif Usulü

(36. Madde) 35.000.000,00-TL 1.050.000,00-TL 11.10

MADDE-5- İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER:

İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin aşağıda belirtilen evrakları 2886 sayılı Devlet İhale kanununa göre hazırlayıp eksiksiz bir şekilde 28.08.2024 Çarşamba günü Saat 16.30’a kadar Akyazı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Gerçek Kişilerin Hazırlaması Gereken Evraklar:

a)Noter tasdikli imza beyannamesi (Aslı ve Fotokopisi)

b)Vekâleten katılması halinde Noter tasdikli vekâletname (Aslı ve Fotokopisi)

c) Nüfus Cüzdanı (Aslı ve fotokopisi)

ç)Nüfus Kayıt Örneği (Aslı ve Fotokopisi)

d)İkametgâh Senedi (Aslı ve Fotokopisi)

e)İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz (Aslı)

f)İmzalı ihale şartnamesi (Aslı)

g)Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (Aslı)

h) Akyazı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden “borcu yoktur belgesi” (Aslı)

ı) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37 nci maddesine göre hazırlanmış teklif mektubu (Aslı)/(Kapalı Teklifler için)

Tüzel Kişilerin Hazırlaması Gereken Evraklar:

a)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza sirküleri (Aslı ve Fotokopisi)

b)Vekâleten katılması halinde Noter tasdikli vekâletname (Aslı ve Fotokopisi)

c)Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi (Aslı ve Fotokopisi)

ç)Ticaret sicil gazetesi (Aslı/Noter Tasdikli Sureti ve Fotokopisi)

d)Tüzel kişiliğin kanuni adresini belirten adres beyanı (Aslı)

e)İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz (Aslı)

f)İmzalı İhale Şartnamesi (Aslı)

g)Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (Aslı)

h)Akyazı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden “borcu yoktur belgesi” (Aslı)

ı)2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37 nci maddesine göre hazırlanmış teklif mektubu (Aslı)/(Kapalı Teklifler için)

Önemli Not:

Noterden tasdikli istenen belgeler, üzerlerinde geçerlilik tarihi varsa üzerlerindeki geçerlilik tarihine kadar geçerlidir. Üzerinde geçerlilik tarihi olmayan noter tasdikli belgelerin ihalenin yapıldığı tarih itibari ile son bir yıl içinde düzenlenmiş olması veya ihalenin yapıldığı tarih itibari ile noterce son bir yıl içinde tasdik edilmiş olması gerekmektedir.

İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU UYARINCA İLGİLİLERE

İLAN OLUNUR.

#ilangovtr

Basın No: ILN02074953