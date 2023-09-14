TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Kayseri İli Yahyalı Belediye Başkanlığından :

Sıra No Mahalle Ada / Parsel Alan (m²) Cinsi İmar Durumu Muhammen Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) 1 Çiğilli 1466/1 3082,20 Arsa E=0,60 Yençok=11.50 m Yapılaşma şartlarında Ticaret Alanı 11.000.000,00 TL 330.000,00 TL 2 Çiğilli 1466/2 2079,65 Arsa E=0,50 Yençok=8.50 m Yapılaşma şartlarında Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı 13.500.000,00 TL 405.000,00 TL

1- Aşağıda özellikleri, muhammen bedeli ve geçici teminatı belirtilen, Çiğilli Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 2 adet taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince “Kapalı Teklif Usulü” ihale ile satılacaktır.2- İhale 26.09.2023 Salı günü saat 10.30’dan itibaren yukarıdaki sıraya göre 15’er dakika arayla Belediyemiz Encümeni huzurunda yapılacaktır.3- İhale katılımcılarından istenecek belgeler:İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur:a- 2886 sayılı kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubub- Geçici Teminatın ödendiğine dair makbuz veya Bankalar yada finans kurumlarından alınacak süresiz teminat mektubu.c- Yahyalı Belediyesine borcu olmadığına dair belge.ç- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon numarası.d- Gerçek kişilerden ikametgâh ilmühaberi ve Nüfus Cüzdanı fotokopisie- Tüzel kişilerden Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, idari merkezin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 2023 yılı içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.f- Tüzel kişiliklerde noter tasdikli imza sirküleri.g- Vekaleten katılınması halinde noter tasdikli vekaletname.h- 2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.ı- İmzalı Taşınmaz Satış Şartnamesi. (Şartname ihale günü saat 09.00’a kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edilebilir.)i- Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (h) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)4- Son müracaat tarihi en geç 26.09.2023 Salı günü saat 09.15’e kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne yapılacaktır.İlan Olunur.