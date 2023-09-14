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Resmi İlanlar TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
Resmi İlanlar

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Yeniakit Publisher
2023-09-14 00:00:00 -

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Kayseri İli Yahyalı Belediye Başkanlığından :

1- Aşağıda özellikleri, muhammen bedeli ve geçici teminatı belirtilen, Çiğilli Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 2 adet taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince “Kapalı Teklif Usulü” ihale ile satılacaktır.
 
Sıra No Mahalle Ada / Parsel Alan (m²) Cinsi İmar Durumu Muhammen Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL)
1 Çiğilli 1466/1 3082,20 Arsa E=0,60 Yençok=11.50 m Yapılaşma şartlarında Ticaret Alanı 11.000.000,00 TL 330.000,00 TL
2 Çiğilli 1466/2 2079,65 Arsa E=0,50 Yençok=8.50 m Yapılaşma şartlarında Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı 13.500.000,00 TL 405.000,00 TL

2- İhale 26.09.2023 Salı günü saat 10.30’dan itibaren yukarıdaki sıraya göre 15’er dakika arayla Belediyemiz Encümeni huzurunda yapılacaktır.
3- İhale katılımcılarından istenecek belgeler:
İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur:
a- 2886 sayılı kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu
b- Geçici Teminatın ödendiğine dair makbuz veya Bankalar yada finans kurumlarından alınacak süresiz teminat mektubu.   
c- Yahyalı Belediyesine borcu olmadığına dair belge.
ç- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon numarası.
d- Gerçek kişilerden ikametgâh ilmühaberi ve Nüfus Cüzdanı fotokopisi
e- Tüzel kişilerden Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, idari merkezin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 2023 yılı içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
f- Tüzel kişiliklerde noter tasdikli imza sirküleri.
g- Vekaleten katılınması halinde noter tasdikli vekaletname.
h- 2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.
ı- İmzalı Taşınmaz Satış Şartnamesi. (Şartname ihale günü saat 09.00’a kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edilebilir.)
i- Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (h) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)     
4- Son müracaat tarihi en geç 26.09.2023 Salı günü saat 09.15’e kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne yapılacaktır.
İlan Olunur.
 
#ilangovtr
 
Basın No: ILN01889524